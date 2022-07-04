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Аллахшукюр Пашазаде отправится в Лондон

Аллахшукюр Пашазаде отправится в Лондон Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится с визитом в Великобританию.
Религия
4 июля 2022 г. 11:58
Аллахшукюр Пашазаде отправится в Лондон

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится с визитом в Великобританию.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, целью визита является участие в министерской конференции по свободе религии или убеждений, которая пройдет в Лондоне 5-6 июля.

Визит осуществляется по приглашению госминистра Великобритании по делам Южной и Центральной Азии, Северной Африки, ООН и Содружества лорда Ахмада Уимблдонского.

Председатель УМК А.Пашазаде выступит с докладом на пленарном заседании престижной международной конференции, примет участие в обсуждениях.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Londana gedir

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