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Пашазаде: Отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне

Пашазаде: Отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне Я не политик, но должен отметить, что политические, экономические, культурные, религиозные и другие отношения между двумя соседними странами на Кавказе – Азербайджаном и Грузией – находятся на высоком уровне
Религия
22 июля 2022 г. 13:37
Пашазаде: Отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне

"Я не политик, но должен отметить, что политические, экономические, культурные, религиозные и другие отношения между двумя соседними странами на Кавказе – Азербайджаном и Грузией – находятся на высоком уровне".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

А. Пашазаде особо подчеркнул вклад премьер-министра в развитие братских и дружеских отношений между Грузией и Азербайджаном.

Он также передал премьер-министру Грузии искренние приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Глава Азербайджанского государства с большим уважением относится к вам. Ваши отношения, которые находятся на высоком уровне, проявляются и в отношениях между нашими народами и странами, и это пример для нас".

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir”

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