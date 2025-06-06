Глава УМК: Позиция Армении касательно Иреванского старейшинства не интересует Азербайджан

Глава УМК: Отношение Армении к восстановлению деятельности Иреванского старейшинства нас не интересует

Позиция Армении касательно возобновление деятельности Иреванского старейшинства не интересует Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом председатель УМК, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

Пашазаде напомнил, что Иреванское старейшинство лишь возобновило деятельность, оно не является новой структурой.

"Это наши исконные земли. В 1988 году деятельность старейшинства была приостановлена из-за депортации азербайджанцев из Иревана. Мы надеемся, что снова вернемся на наши земли, и Иреванское старейшинство будет функционировать на этих землях", - сказал он.

Напомним, решение о возобновлении деятельности Иреванского старейшинства было принято 22 мая на заседании Совета старейшин УМК.