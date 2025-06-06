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Глава УМК: Позиция Армении касательно Иреванского старейшинства не интересует Азербайджан

Глава УМК: Позиция Армении касательно Иреванского старейшинства не интересует Азербайджан Глава УМК: Отношение Армении к восстановлению деятельности Иреванского старейшинства нас не интересует
Религия
6 июня 2025 г. 09:49
Глава УМК: Позиция Армении касательно Иреванского старейшинства не интересует Азербайджан

Позиция Армении касательно возобновление деятельности Иреванского старейшинства не интересует Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом председатель УМК, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

Пашазаде напомнил, что Иреванское старейшинство лишь возобновило деятельность, оно не является новой структурой.

"Это наши исконные земли. В 1988 году деятельность старейшинства была приостановлена из-за депортации азербайджанцев из Иревана. Мы надеемся, что снова вернемся на наши земли, и Иреванское старейшинство будет функционировать на этих землях", - сказал он.

Напомним, решение о возобновлении деятельности Иреванского старейшинства было принято 22 мая на заседании Совета старейшин УМК.

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Версия на английском языке Sheikh-ul-Islam: Azerbaijan not interested in Armenia's attitude towards restoration of Iravan Qadiship
Версия на азербайджанском языке Şeyxülislam: İrəvan Qazılığının bərpa edilməsinə Ermənistanın münasibəti bizi maraqlandırmır

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