Аллахшукюр Пашазаде отбудет с визитом в Казахстан, планируется встреча с Папой Римским

12 сентября председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отбудет с визитом в Казахстан.
Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.
Целью визита является участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Казахстане.
В съезде, являющемся авторитетной международной платформой для межрелигиозного диалога, насчитывающем двадцатилетнюю историю, и который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана Нурсултане, примут участие главы государств ряда стран, лидеры мировых и традиционных религий, руководители международных организаций, видные деятели политики, науки и общественности.
В ходе визита планируется встреча А.Пашазаде с Папой Римским и официальными лицами Ватикана.