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Аллахшукюр Пашазаде отбудет с визитом в Казахстан, планируется встреча с Папой Римским

Аллахшукюр Пашазаде отбудет с визитом в Казахстан, планируется встреча с Папой Римским 12 сентября председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отбудет с визитом в Казахстан.
Религия
10 сентября 2022 г. 13:53
Аллахшукюр Пашазаде отбудет с визитом в Казахстан, планируется встреча с Папой Римским

12 сентября председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отбудет с визитом в Казахстан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Целью визита является участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Казахстане.

В съезде, являющемся авторитетной международной платформой для межрелигиозного диалога, насчитывающем двадцатилетнюю историю, и который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана Нурсултане, примут участие главы государств ряда стран, лидеры мировых и традиционных религий, руководители международных организаций, видные деятели политики, науки и общественности.

В ходе визита планируется встреча А.Пашазаде с Папой Римским и официальными лицами Ватикана.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Qazaxıstana gedir, Roma Papası ilə görüşü planlaşdırılır

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