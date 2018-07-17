Аллахшукюр Пашазаде обвинил Армению и ее приспешников в причастности к событиям в Гяндже

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Гянджа. 17 июля. REPORT.AZ/ "Гянджа всегда находится в центре нашего внимания. Потому что Гянджа - город имама Хусейна (а). Последние события в Гяндже нас очень огорчили. Мы расцениваем эти события как теракт".

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде на совещании, проведенном в Гяндже, в религиозном комплексе "Имамзаде", организованном при содействии УМК.

"Это продуманная провокация против стабильности и мира в стране, государства и государственных деятелей. В этой провокации замешаны соседние государства, в частности, Армения, ее приспешники и помощники", - добавил А.Пашазаде.