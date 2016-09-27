Аллахшукюр Пашазаде: Некоторые туристы, приезжающие в Азербайджан, вмешиваются в религиозные дела

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан должен держать в центре внимания гостей, приезжающих в страну в качестве туристов, но вмешивающихся в вопросы религии".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, если приехавшие гости будут спокойно молиться, это не проблема: "Однако бывают такие гости, которые вмешиваются в вопросы религии. Они раздувают вопросы между течениями и хотят учинить беспорядки. Этого нельзя допускать. Если они станут причиной бедствий путем учинения беспорядков, то нам не нужны их инвестиции".