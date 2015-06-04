Аллахшукюр Пашазаде: Не правильно пользоваться календарями, которые приводят к различиям между религиозными группами

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Не правильно пользоваться другими календарями, которые становятся причиной различий между религиозными группами". Как сообщает Report, об этом заявил глава управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на совместном заседании совета казиев и научно-религиозного совета.

Он отметил, что также как и в предыдущие годы, в этом году Управление мусульман Кавказа вместе с Шамахинской астрофизической обсерваторией Национальной академии наук Азербайджана составили специальный календарь и памятку, в которых указаны начало месяца Рамадан, времена намазов, ежедневные молитвы этого месяца, а также дата праздника: "С целью сохранения духовного единства не правильно пользоваться календарями различных источников, которые приводят к различиям между религиозными группами и несоответствию во времени".

А.Пашазаде подчеркнул, что следует придерживаться календаря, составленного УМК.