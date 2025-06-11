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Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генсеку Всемирного совета церквей

Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генсеку Всемирного совета церквей Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генсеку Всемирного совета церквей
Религия
11 июня 2025 г. 16:19
Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генсеку Всемирного совета церквей

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генеральному секретарю Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллею.

Как сообщает Report, в обращении выражено недовольство в связи с односторонними заявлениями генсека ВСЦ, которые были сделаны под явным влиянием армянской стороны.

Пашазаде отметил, что такие высказывания наносят ущерб миротворческому имиджу и справедливой позиции ВСЦ, а также подрывают основы межрелигиозного диалога.

Глава УМК напомнил о прежней миротворческой роли ВСЦ в годы армяно-азербайджанского конфликта, призвав организацию вернуться к справедливому и объективному подходу.

"Уверен, что если бы Вы, будучи руководителем ВСЦ, ознакомились с отчетами международных организаций и заявлениями международных наблюдателей, Ваши заявления были бы объективными и справедливыми, угодными Всевышнему Творцу. Мы обеспокоены тем, что Всемирный совет церквей, который в 1993 году сыграл важную роль в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и подтвердил, что его причины не имеют религиозной подоплеки, в настоящее время выступает с проармянской позиции и с христианским предубеждением. Ваши заявления, сделанные под явным влиянием армянской стороны, наносят ущерб миротворческому авторитету и справедливой позиции Всемирного совета церквей. Это бросает тень на деятельность ВСЦ в сфере межрелигиозного сотрудничества и наносит непоправимый удар по делу межрелигиозного диалога", - говорится в письме шейх-уль-ислама.

В нем подчеркнуто, что армянская церковь, пропагандирующая реваншизм и подстрекающая к нарушению хрупкого мира, втягивает армянский народ в новые опасности.

Напомним, что во время конференции, проходившей 27–28 мая в Берне, генсек ВСЦ Джерри Пиллей допустил высказывание о том, что в 2023 году, когда он находился вблизи Лачынского коридора, то якобы "...стал свидетелем как физических ран, так и страданий людей, оторванных от своих корней".

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