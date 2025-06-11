Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генсеку Всемирного совета церквей

Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генсеку Всемирного совета церквей

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генеральному секретарю Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллею.

Как сообщает Report, в обращении выражено недовольство в связи с односторонними заявлениями генсека ВСЦ, которые были сделаны под явным влиянием армянской стороны.

Пашазаде отметил, что такие высказывания наносят ущерб миротворческому имиджу и справедливой позиции ВСЦ, а также подрывают основы межрелигиозного диалога.

Глава УМК напомнил о прежней миротворческой роли ВСЦ в годы армяно-азербайджанского конфликта, призвав организацию вернуться к справедливому и объективному подходу.

"Уверен, что если бы Вы, будучи руководителем ВСЦ, ознакомились с отчетами международных организаций и заявлениями международных наблюдателей, Ваши заявления были бы объективными и справедливыми, угодными Всевышнему Творцу. Мы обеспокоены тем, что Всемирный совет церквей, который в 1993 году сыграл важную роль в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и подтвердил, что его причины не имеют религиозной подоплеки, в настоящее время выступает с проармянской позиции и с христианским предубеждением. Ваши заявления, сделанные под явным влиянием армянской стороны, наносят ущерб миротворческому авторитету и справедливой позиции Всемирного совета церквей. Это бросает тень на деятельность ВСЦ в сфере межрелигиозного сотрудничества и наносит непоправимый удар по делу межрелигиозного диалога", - говорится в письме шейх-уль-ислама.

В нем подчеркнуто, что армянская церковь, пропагандирующая реваншизм и подстрекающая к нарушению хрупкого мира, втягивает армянский народ в новые опасности.

Напомним, что во время конференции, проходившей 27–28 мая в Берне, генсек ВСЦ Джерри Пиллей допустил высказывание о том, что в 2023 году, когда он находился вблизи Лачынского коридора, то якобы "...стал свидетелем как физических ран, так и страданий людей, оторванных от своих корней".