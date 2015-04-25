​Аллахшукюр Пашазаде награжден медалью "130 лет Екатеринбурской епархии"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде в своей резиденции принял митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, находящегося с визитом в нашей стране в составе делегации Екатеринбурга.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде тепло приветствовал гостей, отметил, что Россию и Азербайджан исторически связывают дружеские, добрососедские отношения.

«Я высоко ценю добрые связи между нашими странами. Азербайджан и Россию связывают политические, экономические, культурные и духовные связи», - сказал шейх уль-ислам.

А.Пашазаде напомнил о своих визитах в Россию, встречах с Патриархом Всея Руси Кириллом, сказал в что в России самая большая диаспора азербайджанцев. Русские в Азербайджане могут учиться на родном языке. Русский язык у нас широко распространен, на нем идет обучение как школах, так и в вузах. Выходят газеты, издаются книги и журналы, действует русский драматический театр.

Шейх уль-ислам рассказал о взаимоотношениях государство-религия и давних традициях веротерпимости в Азербайджане. Отмечалось, что в Азербайджане на протяжении веков мирно сосуществуют представители различных конфессий. Здесь никогда не наблюдалось ксенофобии и конфликтов на религиозной почве.

В нашей стране Конституция, наряду с другими свободами, гарантирует свободу вероисповедания. Здесь строятся и реставрируются храмы. Азербайджанский народ дружелюбен и веротерпим. Мы вместе отмечаем религиозные праздники народов, населяющих нашу страну. Один из главных православных храмов нашей столицы – кафедральный собор святых Жен-Мироносиц капитально отреставрирован на средства мецената - азербайджанца Айдына Мамедова.

«Нас бепокоит то, что сейчас Армения широко отмечает «геноцид армян», тогда как раны от Ходжалинской трагедии еще не затянулись. Вместо того, чтобы отмечать юбилей надуманного «геноцида», необходимо дать политическую оценку Ходжалинской трагедии для того, чтобы в мире такого больше не повторилось», - сказал шейх уль-ислам.

Митрополит Екатеринбугский и Верхотурский Кирилл, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием. Передал приветсвие патриарха Всея Руси Кирилла. «Большое спасибо за постоянное доброе отношение к Русской православной церкви и к нашей епархии. Екатеринбургской епархии исполнилось 130 лет. В знак любви и уважения к вам, неустанному поборнику мира, разрешите вручить вам памятную медаль «130 лет Екатеринбурской епархии». Уверен, что Карабахский конфликт будет решен мирно».

Митрополит Екатеринбугский и Верхотурский Кирилл вручил медаль от Екатеринбурской метрополии Русской правовлавной церкви «130 лет Екатеринбурской епархии», а также памятные подарки шейху уль-исламу хаджи Аллахшукюру Пашазаде.

Митрополиту Екатеринбугскому и Верхотурскому Кириллу была подарена книга на азербайджанском языке «Свобода и ответственность Патриарха Всея Руси Кирилла».