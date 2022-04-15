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Аллахшукюр Пашазаде: На освобожденных территориях восстанавливаются тюрко-исламские памятники

Аллахшукюр Пашазаде: На освобожденных территориях восстанавливаются тюрко-исламские памятники "В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанский народ под руководством мудрого лидера, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и благодаря решимости азербайджанской армии освободил свои территории, положив конец 30-летней оккупации. В период о
Религия
15 апреля 2022 г. 19:18
Аллахшукюр Пашазаде: На освобожденных территориях восстанавливаются тюрко-исламские памятники

"В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанский народ под руководством мудрого лидера, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и благодаря решимости азербайджанской армии освободил свои территории, положив конец 30-летней оккупации. В период оккупации Армения проводила этническую чистку и геноцид не только против азербайджанского народа, но и против тюрко-исламского культурного и духовного наследия нашей страны".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде в ходе выступления на учредительной конференции Совета религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств в Стамбуле.

Он также рассказал о том, что армянские боевики на протяжении многих лет наносили серьезный ущерб культурному наследию Азербайджана: "В период оккупации были совершены акты вандализма против памятников общеисламского, тюркского национального и духовного наследия. В настоящее время азербайджанское государство восстанавливает эти памятники, осуществляет их реконструкцию".

A.Пашазаде сказал, что объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года внесет вклад в популяризацию исторических памятников тюрко-исламской культуры в мире.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Azad edilən ərazilərdə türk-İslam abidələri bərpa olunur"

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