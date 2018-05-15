Аллахшукюр Пашазаде: Мы не можем оставаться равнодушными к происходящему в Кудсе

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Мы как мусульмане не можем оставаться равнодушными к происходящему в Кудсе (Иерусалиме)".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Он подчеркнул, что Кудс – столица Палестины, и любое вмешательство в этот регион приводит к противостоянию и трудностям:

"По телевизору я услышал, что погибли 59 человек. Это большая трагедия. Во время событий 20 января мы были свидетелями такой резни. Мы прекрасно знаем, что такое агрессия".

А.Пашазаде отметил, что Кудс священен для всех религий:

"Из-за отсутствия единства среди мусульманских стран этим злоупотребляют".