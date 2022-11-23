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Пашазаде: Мировое сообщество должно сказать "нет" нетерпимости на национальной, расовой, религиозной почве

Пашазаде: Мировое сообщество должно сказать "нет" нетерпимости на национальной, расовой, религиозной почве Мировое сообщество должно сказать "нет" нетерпимости по национальному, расовому и религиозному признакам
Религия
23 ноября 2022 г. 11:24
Пашазаде: Мировое сообщество должно сказать нет нетерпимости на национальной, расовой, религиозной почве

Мировое сообщество должно сказать "нет" нетерпимости по национальному, расовому и религиозному признакам

Как передает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал во время выступления на IX Глобальном форуме Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC) в городе Фас (Марокко).

По его словам, вызовы современности ставят перед человечеством серьезные задачи:

"С сожалением следует отметить, что в мировом масштабе растет число идеологических и практических вызовов, препятствующих глобальной стабильности и безопасности. Это в том числе факты проявления ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости. В настоящее время призывы к ненависти, разжигающие среди людей агрессию, насилие и дискриминацию и с помощью современных технологий превращающиеся в политическую и социальную угрозу, дестабилизирующую жизнь в разных странах, способны привести к войнам, преступлениям, геноциду. Распространение оружия массового поражения, усиление военной риторики увеличивают угрозу применения ядерного оружия. Попытки столкнуть цивилизации могут привести мир к большой катастрофе".

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Dünya ictimaiyyəti milli, irqi, dini zəmində dözümsüzlüyə yox deməlidir"

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