Пашазаде: Мировое сообщество должно сказать "нет" нетерпимости на национальной, расовой, религиозной почве

Мировое сообщество должно сказать "нет" нетерпимости по национальному, расовому и религиозному признакам

Мировое сообщество должно сказать "нет" нетерпимости по национальному, расовому и религиозному признакам

Как передает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал во время выступления на IX Глобальном форуме Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC) в городе Фас (Марокко).

По его словам, вызовы современности ставят перед человечеством серьезные задачи:

"С сожалением следует отметить, что в мировом масштабе растет число идеологических и практических вызовов, препятствующих глобальной стабильности и безопасности. Это в том числе факты проявления ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости. В настоящее время призывы к ненависти, разжигающие среди людей агрессию, насилие и дискриминацию и с помощью современных технологий превращающиеся в политическую и социальную угрозу, дестабилизирующую жизнь в разных странах, способны привести к войнам, преступлениям, геноциду. Распространение оружия массового поражения, усиление военной риторики увеличивают угрозу применения ядерного оружия. Попытки столкнуть цивилизации могут привести мир к большой катастрофе".