Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня вылетает в Турцию.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня вылетает в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Визит проходит по приглашению председателя Фонда стратегических и социальных исследований "Мармара Групп", профессора Аккана Сувера.

В рамках XXV Евразийского экономического саммита, который пройдет в Стамбуле 7-9 июня при организации фонда, шейх-уль-ислам Пашазаде выступит с темой "Затмят ли продовольственный, сырьевой кризис и война Парижское соглашение?". Он будет основным докладчиком на этом заседании и поделится своими представлениями о моральной оценке мировых экономических проблем.



Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде проведет встречи с влиятельными участниками Евразийского экономического саммита.