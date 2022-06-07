О нас

Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию

Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня вылетает в Турцию.
Религия
7 июня 2022 г. 11:18
Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня вылетает в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Визит проходит по приглашению председателя Фонда стратегических и социальных исследований "Мармара Групп", профессора Аккана Сувера.

В рамках XXV Евразийского экономического саммита, который пройдет в Стамбуле 7-9 июня при организации фонда, шейх-уль-ислам Пашазаде выступит с темой "Затмят ли продовольственный, сырьевой кризис и война Парижское соглашение?". Он будет основным докладчиком на этом заседании и поделится своими представлениями о моральной оценке мировых экономических проблем.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде проведет встречи с влиятельными участниками Евразийского экономического саммита.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfərə gedir

Самое важное

Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47
Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi