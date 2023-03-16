Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер

Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер.

Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на международной конференции в Баку на тему ”Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы“.

По его словам, в Азербайджане представители всех религий живут в братских отношениях и пользуются всеми условиями, созданными для них государством: “К сожалению, в последнее время в Европе обостряется исламофобия. В этом смысле антиисламские тенденции во Франции становятся все более острыми”.

A.Пашазаде сказал, что именно во Франции была заложена основа армянской террористической сети: "Предотвращение призывов к ненависти крайне необходимо. Сжигание Корана в Швеции в последние месяцы также должно быть решительно осуждено”.

Председатель УМК также обратился к премьер-министру Армении: "Хочу обратить внимание Никола Пашиняна на то, что даже в советское время мечети, церкви и синагоги не подвергались осквернению. В худшем случае они использовались как музеи или склады. А слова премьер-министра Армении о мечетях в Баку - не что иное, как бред. Азербайджан - это страна, которая строит, а не разрушает мечети. Это не что иное, как намерение оправдать дикие и варварские действия Армении".