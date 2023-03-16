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Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер

Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер.
Религия
16 марта 2023 г. 15:50
Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер

Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на международной конференции в Баку на тему ”Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы“.

По его словам, в Азербайджане представители всех религий живут в братских отношениях и пользуются всеми условиями, созданными для них государством: “К сожалению, в последнее время в Европе обостряется исламофобия. В этом смысле антиисламские тенденции во Франции становятся все более острыми”.

A.Пашазаде сказал, что именно во Франции была заложена основа армянской террористической сети: "Предотвращение призывов к ненависти крайне необходимо. Сжигание Корана в Швеции в последние месяцы также должно быть решительно осуждено”.

Председатель УМК также обратился к премьер-министру Армении: "Хочу обратить внимание Никола Пашиняна на то, что даже в советское время мечети, церкви и синагоги не подвергались осквернению. В худшем случае они использовались как музеи или склады. А слова премьер-министра Армении о мечетях в Баку - не что иное, как бред. Азербайджан - это страна, которая строит, а не разрушает мечети. Это не что иное, как намерение оправдать дикие и варварские действия Армении".

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: “Fransa Avropada islamofobiyanın tüğyan etdiyi ölkədir”

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