Аллахшукюр Пашазаде: Для того чтобы разделить мусульман, многие годы пытаются держать на повестке дня вопрос суннитов и шиитов

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Имам Хусейн священен для всех мусульман".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, для того чтобы разделить мусульман, многие годы пытаются держать на повестке дня вопрос суннитов и шиитов. Шииты заявляют, что Имам Хусейн принадлежит им, сунниты же говорят другое. Рекомендую ахундам в регионах участвовать на мероприятиях, посвященных Имаму Хусейну, потому что он принадлежит каждому из нас. Гейдар Алиев выступал с самых высоких трибун в мире против исламофобии. Президент Азербайджана впервые объявил "Год исламской солидарности". Во время конференций я вижу, насколько этот год имеет большое значение. До конца текущего года мы продолжим проводить такого рода мероприятия в Турции, Нахчыване и других местах".