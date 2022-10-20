Аллахшукюр Пашазаде: Армянская апостольская церковь пропагандирует месть

"Армянская апостольская церковь идет в авангарде армянского реваншизма, пропагандирует месть, проводит кампанию по очернению Азербайджана на международной арене".

"Армянская апостольская церковь идет в авангарде армянского реваншизма, пропагандирует месть, проводит кампанию по очернению Азербайджана на международной арене".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал во время выступления на 3-й встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств в Шуше.

По его словам, азербайджанский народ кровью тысяч шехидов освободил свои исконные земли и восстановил историческую справедливость:

"Из наших мечетей раздается звук азана, мы строим и созидаем на землях наших предков и бережем их как зеницу ока. Весь мир видит следы армянского вандализма, стеревшего с лица земли наши города и села, уничтожившего наши мечети и святыни, установленные армянами мины и по сей день уносят жизни сотен мирных жителей. Пока не поздно армянская церковь, выполняя возложенную на нее перед Всевышним духовную миссию, думая о судьбе народа, исторической участи армян, должна проявить мудрость, вместо того, чтобы подталкивать народ к гибели, должна проповедовать идеи, которые спасут его, приведут к процветанию и прогрессу. Отсюда, из свободной Шуши, я взываю к армянской церкви, Эчмиадзину - положите конец реваншизму, ненависти и провокациям. Не ложные обещания, а правда станет вашей величайшей исторической заслугой перед армянским народом".