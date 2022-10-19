Аллахшукюр Пашазаде: Армения посягнула на культурно-духовное наследие Азербайджана

Армения осуществила в отношении Азербайджана не только этническую чистку, геноцид, но и агрессию против тюркско-исламского культурного и духовного наследия нашей страны.

Армения осуществила в отношении Азербайджана не только этническую чистку, геноцид, но и агрессию против тюркско-исламского культурного и духовного наследия нашей страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на 3-й встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

По его словам, армяне совершали в Карабахе акты вандализма против памятников культурного и духовного наследия нашей страны, превращали мечети в хлев и держали там животных: “Даже православные церкви и албано-удинские храмы подверглись фальсификации и были григорианизированы. Решительной политической волей главы государства, под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Карабахе восстанавливаются и реконструируются исторические мечети и храмы, вносится неоценимый вклад в сокровищницу тюркско-исламской культуры”.