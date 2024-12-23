Али Ахмедов: Важно усиление религиозного просвещения

11:16

Усиление религиозного просвещения является важным вопросом в борьбе с теми, кто заинтересован в использовании религии как разрушительного фактора и склонен к ксенофобии и исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на Форуме религиозных деятелей Азербайджана в Баку.

По его словам, правильная пропаганда играет важную роль в религиозном просвещении.

"В то же время важно проводить серьезные консультации по вопросам, стоящим перед обществом и религиозными деятелями", - сказал Ахмедов.