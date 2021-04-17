О нас
Report Georgia
Аудио новости

Албанский монастырь в Туге будет восстановлен

Албанский монастырь в Туге будет восстановлен "Сегодня восстановлена историческая справедливость. В албанской христианской церкви, датируемой 12-13 веками, Албано-удинская христианская религиозная община проводит свое богослужение. Как и другие монастыри Карабаха, это наследие принадлежит Азербайджан
Религия
17 апреля 2021 г. 15:45
Албанский монастырь в Туге будет восстановлен

"Сегодня восстановлена историческая справедливость. В албанской христианской церкви, датируемой 12-13 веками, Албано-удинская христианская религиозная община проводит свое богослужение. Как и другие монастыри Карабаха, это наследие принадлежит Азербайджану".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов во время визита Албано-удинской христианской религиозной общины в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района.

Он отметил, что армяне, как и в других местах, предприняли много попыток по присвоению этого наследия: “Мы можем видеть более поздние надписи на армянском языке на камнях. Но и невооруженным глазом видно, что они были сделаны позже. Но фальсифицировать историю не так-то просто. Над этим будут работать ученые. Исторические факты будут доведены до мировой общественности".

Р.Гасанов отметил, что этот храм будет восстановлен и возвращен удинам: "Они смогут здесь свободно совершать свои богослужения, как и в других местах Азербайджана. Это древнее наследие не имело ничего общего с армянами. Оно принадлежало азербайджанцам. Здесь были племена, говорившие на 26 языках. Самые крупные из них - азербайджанские тюрки. В то же время Апостольская церковь была передана Григорианской церкви указом русского царя в 1836 году. Единственными преемниками Апостольской церкви являются удины. Они компактно проживают в поселке Нидж Габалинского района. Им удалось сохранить свои традиции, культуру, несмотря на века и различные давления. Целью проводимой Азербайджаном политики является свободное существование в стране всех народов и религий”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tuğdakı alban məbədi bərpa olunacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi