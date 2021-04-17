Албанский монастырь в Туге будет восстановлен

"Сегодня восстановлена историческая справедливость. В албанской христианской церкви, датируемой 12-13 веками, Албано-удинская христианская религиозная община проводит свое богослужение. Как и другие монастыри Карабаха, это наследие принадлежит Азербайджан

"Сегодня восстановлена историческая справедливость. В албанской христианской церкви, датируемой 12-13 веками, Албано-удинская христианская религиозная община проводит свое богослужение. Как и другие монастыри Карабаха, это наследие принадлежит Азербайджану".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов во время визита Албано-удинской христианской религиозной общины в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района.

Он отметил, что армяне, как и в других местах, предприняли много попыток по присвоению этого наследия: “Мы можем видеть более поздние надписи на армянском языке на камнях. Но и невооруженным глазом видно, что они были сделаны позже. Но фальсифицировать историю не так-то просто. Над этим будут работать ученые. Исторические факты будут доведены до мировой общественности".

Р.Гасанов отметил, что этот храм будет восстановлен и возвращен удинам: "Они смогут здесь свободно совершать свои богослужения, как и в других местах Азербайджана. Это древнее наследие не имело ничего общего с армянами. Оно принадлежало азербайджанцам. Здесь были племена, говорившие на 26 языках. Самые крупные из них - азербайджанские тюрки. В то же время Апостольская церковь была передана Григорианской церкви указом русского царя в 1836 году. Единственными преемниками Апостольской церкви являются удины. Они компактно проживают в поселке Нидж Габалинского района. Им удалось сохранить свои традиции, культуру, несмотря на века и различные давления. Целью проводимой Азербайджаном политики является свободное существование в стране всех народов и религий”.