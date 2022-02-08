Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление

Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление в связи с албанскими храмами, расположенными на освобожденных территориях.

Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление в связи с албанскими храмами, расположенными на освобожденных территориях.

Report представляет заявление: "Мы, правопреемники Албанской Апостольской церкви, Албано-удинская религиозная община Азербайджана высоко ценим и поддерживаем предпринятые за последний год последовательные меры по охране и восстановлению расположенных на освобожденных территориях историко-религиозных памятников, в том числе храмов, относящихся к христианско-албанскому наследию, выражаем уверенность в том, что благодаря воле и решимости Азербайджанского государства этот процесс будет завершен в кратчайшие сроки.

Вместе с тем, мы заявляем, что, несмотря на серьезную минную опасность, сложные внедорожные условия, приняты все необходимые меры для посещения членами албано-удинской религиозной общины исторических албанских храмов на освобожденных территориях. В результате мы, удины, как духовные наследники Албанской Апостольской церкви, за последний год смогли несколько раз посетить освобождённые от оккупации монастыри Агоглан в Лачине, Худавенг в Кяльбаджаре, а также албанские храмы в посёлке Гадрут и селе Туг.

Отметим, что история структуризации христианства как официальной религии на Кавказе начинается с Албанской церкви. Древние источники доказывают, что Албанская церковь, оставившая неизгладимый след не только в религиозно-культурной жизни Азербайджана, но и всего Кавказа, является одной из древнейших церквей христианского мира и имеет апостольское происхождение. Древность Албанской церкви подтверждают не только исторические факты, но и древние албанские храмы, сохранившиеся до наших дней.

К сожалению, после различных давлений и влияний Албанская Апостольская церковь в 1836 году была упразднена, а армянская григорианская церковь пыталась завладеть частью ее материального и духовного наследия. В результате большинство исторических албанских храмов в Азербайджане, и особенно в Карабахе, было григорианизировано, наряду с нашими историческими памятниками были фальсифицированы архивные материалы и документы. Григорианизация албанского наследия, в том числе албанских храмов, которым сотни и даже тысячи лет, стала государственной политикой Армении в последние сто лет. В результате ни на территории нынешней Армении, ни на оккупированных территориях Азербайджана не сохранилось ни одного албанского храма. Армения либо изменила архитектуру албанских храмов на григорианскую, либо разрушила храмы, архитектуру которых не смогла изменить.

После восстановления независимости Азербайджана и полной гарантии свободы совести в нашей стране появилась историческая возможность восстановить статус Албанской Апостольской церкви и устранить несправедливость, с которой мы сталкиваемся. По инициативе удинской интеллигенции в 2003 году была создана и зарегистрирована государством албано-удинская христианская община. Регистрация религиозной общины – первый шаг к возрождению Албанской Апостольской Автокефальной церкви. При поддержке правительства Азербайджана был восстановлен Апостольский Елисейский храм, расположенный в селе Киш Шекинского района и считающийся «матерью церквей» на Кавказе, а 2006 году состоялось официальное открытие албано-удинской церкви Чотари, расположенной в поселке Нидж Габалинского района, где компактно проживают удины.

Естественно, что возрождение албано-удинской христианской общины и реставрация албанских памятников представляет большое значение в свете устранения исторической несправедливости и поддержания атмосферы толерантности в нашей стране не только для Азербайджана, но и всего христианского мира. Мы, удины, как духовные наследники Албанской Апостольской церкви, верим, что албанские храмы на наших освобожденных территориях, как и албанские храмы в Габале и Огузе, будут восстановлены на высоком уровне.

Вместе с тем, толерантность азербайджанского народа, забота и поддержка Азербайджанского государства о представителях всех религий дают основания говорить, что гуманное отношение будет проявляться и к членам григорианской церкви Армении. Наглядным примером такого уважения является армянская церковь Святого Григория, сохраненная и восстановленная азербайджанским правительством в центре города Баку. Несмотря на многовековое влияние и давление со стороны армянской григорианской церкви, присвоение и фальсификацию албанского наследия, мы также выражаем готовность сотрудничать с григорианской церковью Армении и жить вместе на освобожденных территориях во имя мира и человечества".