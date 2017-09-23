Айдын Мирзазаде: Запрет на хиджаб в Мингячевирском государственном университете не верен

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Мингячевир. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Запрет на хиджаб в Мингячевирском государственном университете не верен".

Как передает ширванское бюро Report, об этом заявил член Политического совета правящей Партии "Ени Азербайджан", зампред парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде, комментируя запрет на посещение в хиджабе аудиторий Мингячевирского государственного университета.

По его словам, это решение не соответствует конституции Азербайджана: "В конституции страны нашли отражение все вопросы, связанные с правами и свободами граждан. Азербайджан – современное, толерантное и демократическое государство. Люди абсолютно свободны в вере, мышлении и выборе одежды. Да, Мингячевирский государственный университете – большой научный центр c богатыми традициями. Однако это не дает учебному заведению принимать решения, противоречащие правам граждан. Их намерение в отношении одежды может носить только рекомендательный характер. С этой точки зрения мы признаем студентов правыми и поддерживаем их".