​Ахунд: Действия некоторых людей, приходящих в мечеть для совершения намаза, мешают молиться

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "Действия некоторых людей, приходящих в мечеть для совершения намаза, мешают молиться".

Об этом Report заявил ахунд мечети Гейдара, хаджи Руфат Гараев.

По его словам, один из мешающих намазу факторов связан с мобильными телефонами: "Иногда посетители мечети не выключают телефоны, и поступающие во время молитвы звонки и сообщения мешают молиться. В результате проведенной пропаганды в последнее время подобные случаи стали более редкими. Другая проблема связана с загруженным на телефон азаном. Существует установленное Управлением мусульман Кавказа (УМК) время азана. Нередко время загруженного на телефон азана не совпадает с установленным УМК временем, что приводит к некоторым проблемам. Совершающим намаз людям следует загружать на телефоны установленную УМК программу азана. Нередко в мечеть приводят детей 3-4 лет, что также мешает молиться. Дети шумят и мешают взрослым".

Р.Гараев отметил, что среди посетителей мечети не мало подростков в возрасте 12-13 лет. По его словам, двое из 20-ти совершающих в мечети намаз - подростки.

Ахунд также подчеркнул, что в отличие от предыдущих лет, сейчас посетители мечети в помещении соблюдают чистоту.

Что же касается вопроса о случаях совершения кражи из мечети, ахунд сказал, что подобные случаи иногда происходят: "Иногда в мечетях совершают кражу. Однако, кражи совершаются не верующими, а случайными посетителями. Несколько раз были зарегистрированы случаи кражи телефонов. Впоследствии, воры были обнаружены, а украденные ими предметы возвращены владельцам".