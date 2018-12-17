Афлатун Амашов: Угроза нашей стране исходит от радикальных религиозных движений

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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Некоторые силы, активно используя социальные сети, пытаются повернуть Азербайджан вспять и превратить в исламское государство. Поэтому наша проблема связана с радикальными религиозными движениями".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Афлатун Амашов сказал на конференции на тему "Религиозные структуры и социальные медиа".

По его словам, основная угроза нарушению стабильности исходит от радикальных религиозных кругов и идеологии: "В этой сфере возникают более серьезные проблемы. Отдельно взятые страны не приветствуют экономическое развитие в Азербайджане. Есть страны, которые систематически занимаются очернением Азербайджана. Этим пытаются воспользоваться Армения и армянское лобби".

А.Амашов отметил, что, как и во всем мире, в Азербайджане общественное мнение распространяется через интернет-прессу, и особенно посредством социальных сетей.

Председатель совета сообщил, что идет работа над законопроектом "О Совете прессы", в котором уделяется внимание тому, чтобы честь и достоинство граждан не были попраны: "Чтобы радикальные религиозные движения не проникали в Азербайджан, следует ужесточить закон, это однозначно".