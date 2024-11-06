Абдульсамад Аль-Езиди: Саммит религиозных лидеров это платформа, достойная поддержки всех стран

Глобальный саммит религиозных лидеров это платформа, достойная поддержки всех стран.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального совета мусульман Германии Абдульсамад Аль-Езиди на панельной дискуссии в рамках Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.
По его словам, религиозные лидеры должны наладить прочное сотрудничество, чтобы внести весомый вклад в борьбу с изменением климата.
"В ходе обсуждений в рамках саммита мы прислушались к мнению представителей всех религиозных конфессий. Мы должны поддерживать такие платформы, как Глобальный саммит религиозных лидеров, не только для защиты экологии, но и для нашего будущего в целом. Благодарим Азербайджан за инициативу и возможность собраться и обсудить столь важную тему", - добавил он.