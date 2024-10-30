Абдельсалам: Мы высоко ценим лидерство Азербайджана в межконфессиональном и межкультурном диалоге

Инициативы Азербайджана, являясь вдохновляющим примером для укрепления взаимопонимания и мира, способствуют формированию общества, которое ценит мирное сосуществование, толерантность и диалог.

Инициативы Азербайджана, являясь вдохновляющим примером для укрепления взаимопонимания и мира, способствуют формированию общества, которое ценит мирное сосуществование, толерантность и диалог.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам, комментируя предстоящий Всемирный саммит религиозных лидеров на полях климатической конференции COP29 в Баку.

Он подчеркнул решающую роль, которую религиозные лидеры могут сыграть в решении глобальных проблем, в том числе в вопросах изменения климата.

Мохаммед Абдельсалам также высоко оценил лидерство Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева в продвижении межконфессионального и межкультурного диалога.

"Азербайджан объявил 2024 год Годом солидарности во имя зеленого мира. Этот призыв перекликается с "Единением совести": Совместным заявлением по климату по итогам Глобального саммита религиозных лидеров, состоявшегося в прошлом году в Абу-Даби. Эта инициатива побуждает человечество жить в гармонии с природой и объединить усилия для защиты мира от изменения климата. Мы надеемся, что саммит станет еще одним важным шагом в повышении глобальной осведомленности о климатических проблемах", - сказал он.

Отметим, что по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева 5-6 ноября в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) Министерство экологии и природных ресурсов, Государственный комитет по работе с религиозными образованиями, Мусульманский совет старейшин, Управление мусульман Кавказа (УМК) и Программа ООН по окружающей среде проведут в Баку Всемирный саммит религиозных лидеров.