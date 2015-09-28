Три азербайджанских паломника находятся в больницах Мекки

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "В больницах Мекки находятся еще несколько азербайджанских паломников, получивших солнечный удар во время совершения хаджа, а также с другими проблемами. Большинство из них пожилые люди". Об этом Report сообщил директор по делам Управления мусульман Кавказа, руководитель группы хаджа Гадж Хамдулла Бабаев.

От отметил, что азербайджанские паломники, завершившие все этапы хаджа, находятся в Мекке: "Среди паломников есть несколько человек, которые получают лечение из-за проблем со здоровьем. Большинство из них пожилые люди. Среди них есть также 85-летний паломник. Поэтому проблемы со здоровьем неизбежны".

Х.Бабаев сообщил, что три паломника получают лечение в стационаре. Руководитель группы также подчеркнул, что первая группа азербайджанских паломников начнут возвращаться на родину, начиная с 29 сентября. Однако паломники, которые получают лечение, пока не смогут приехать: "Заболевшие паломники останутся в Мекке еще 2 дня".