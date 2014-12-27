​За 11 лет в Азербайджане было построено и отремонтировано около 250 мечетей

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ За последние 11 лет в Азербайджане было построено и отремонтировано около 250 мечетей.

Как сообщает Report, об этом 26 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия мечети Гейдара в Баку.

"За последние 11 лет в Азербайджане было построено или отремонтировано около 250 мечетей. К ним относятся Бибиэйбатская мечеть, мечети Тазапир, Аждарбека, построенная в 743 году Шамахинская мечеть, представляющие огромную ценность для нашего народа. В настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы в религиозном, историческом, культурном центре Имамзаде. Сегодня открывается самая большая в нашей стране грандиозная, величественная мечеть Гейдара. Храмы других религий в Азербайджане строятся, ремонтируются, в том числе за счет государственных средств. Должен также отметить, что эта мечеть построена на государственные средства, равно, как государство оказало свою поддержку в строительстве и ремонте русской православной, католической, албанской церквей. В Азербайджане строятся, ремонтируются синагоги. То есть в Азербайджане накоплен уникальный опыт в этой области. Это естественно для нас, так как это – нормальный образ жизни для нас, нашего общества. В то же время – это наша государственная политика. Эти два фактора и создают ту самую позитивную атмосферу. С одной стороны, пожелания, заказы, исходящие от общества, а с другой - наша государственная политика", - сказал глава государства.