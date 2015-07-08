​17 недавно прошедшим регистрацию религиозным общинам представлены сертификаты

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Госкомитете по работе с религиозными структурами (ГКРРС) состоялось вручение сертификатов 17-ти прошедшим регистрацию религиозным общинам.

Как сообщили Report из комитета, на организованном по этому случаю мероприятии присутствовало руководство Госкомитета, а также завотделы и председатели недавно прошедших регистрацию религиозных общин.

Затронув отношения между государством и религией в Азербайджане, председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы заявил о государственной заботе и внимании к религии, в том числе к различным религиозным общинам: "В результате проводимой президентом Ильхамом Алиевым политики были достигнуты значимые результаты на пути урегулирования отношений между государством и религией.

После возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане в отношениях между государством и религией также были выявлены правила, соответствующие нашей религии, национально-ментальным ценностям и независимости. Религиозные общины занимают в нашем обществе особое место".

Дав рекомендации председателям недавно прошедших регистрацию религиозных общин, М.Гурбанлы призвал общины к большей активности и совместной деятельности с ахундами, имамами и представителями УМК на местах.

В то же время, председатель комитета призвал председателей религиозных общин пресечь действия, провоцирующие противостояние между религиозными течениями, заняться пропагандой национально-духовных ценностей, вести идеологическую борьбу против радикализма, выступать с общенациональных интересов.

Выступившие председатели религиозных общин выразили признательность за оказанное внимание и заботу, обещали сделать все возможное для сохранения религиозной стабильности в возглавляемых ими общинах, заняться пропагандой национально-духовных ценностей.

В заключение председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы поздравил участников мероприятия по случаю месяца Рамазан и вручил председателям религиозных общин сертификаты.