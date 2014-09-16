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    Глава комитета Мубариз Гурбанлы ознакомился с жалобами граждан

    На встрече обсуждались вопросы регистрации религиозных общин и мечетей

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня председатель государственного комитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы принял граждан в Губе. Об этом Report сообщили в пресс-службе ГКРРО.

    Верующих интересовали вопросы регистрации святынь, религиозных общин и мечетей.

    Кроме жителей Губы, на встрече также присутствовали жители и других северных районов Азербайджана. Председатель ГКРРО выслушал проблемы, волнующие граждан, после чего состоялась дискуссия по наработанным предложениям. 

    М. Гурбанлы пообещал, что некоторые обращения граждан будут решены в самые ближайшие сроки. Председатель комитета дал высокую оценку организаторским способностям религиозных деятелей и общин северного региона Азербайджана. 

    В заключении встречи были даны поручения и рекомендации по исполнению обращений граждан.

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