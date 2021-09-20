Железная руда подешевела за неделю на 21%

В течение прошлой недели октябрьские фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже подешевели почти на 21%

В течение прошлой недели октябрьские фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже подешевели почти на 21%.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это рекордное процентное недельное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

В мае железная руда стоила 230 долларов США за тонну, а на прошлой неделе ее стоимость подешевела до 100 долларов США.

Китай старается "охладить" сталелитейную промышленность, которая активно восстанавливалась после спада во время пандемии коронавируса.

С этой целью власти страны ограничивают производство стали. В июле и августе ее производство упало в годовом выражении на 8% и 12% соответственно. На фоне этих событий китайские компании сокращают запасы железной руды, продавая ее на вторичном рынке с большими дисконтами.