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Железная руда подешевела за неделю на 21%

Железная руда подешевела за неделю на 21% В течение прошлой недели октябрьские фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже подешевели почти на 21%
Промышленность
20 сентября 2021 г. 23:48
Железная руда подешевела за неделю на 21%

В течение прошлой недели октябрьские фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже подешевели почти на 21%.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это рекордное процентное недельное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

В мае железная руда стоила 230 долларов США за тонну, а на прошлой неделе ее стоимость подешевела до 100 долларов США.

Китай старается "охладить" сталелитейную промышленность, которая активно восстанавливалась после спада во время пандемии коронавируса.

С этой целью власти страны ограничивают производство стали. В июле и августе ее производство упало в годовом выражении на 8% и 12% соответственно. На фоне этих событий китайские компании сокращают запасы железной руды, продавая ее на вторичном рынке с большими дисконтами.

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