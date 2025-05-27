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Заямский технопарк увеличил в 2024 году убыток в 2,4 раза

Заямский технопарк увеличил в 2024 году убыток в 2,4 раза Убытки "Заямского технологического парка" выросли более чем вдвое
Промышленность
27 мая 2025 г. 09:20
Заямский технопарк увеличил в 2024 году убыток в 2,4 раза

ОАО "Заямский технологический парк" (ЗТП) завершил 2024 год с убытком в размере 4,077 млн ​​манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества, это в 2,4 раза больше, чем в 2023 году.

На 1 января 2025 года активы ЗТП оцениваются в 16,085 млн манатов (-29,7%).

За отчетный период обязательства компании сократились на 15,6%, до 12,389 млн манатов, а ее балансовый капитал - в 2,2 раза, до 3,696 млн манатов.

ЗТП создан в 2002 году. Уставный капитал общества равен 18,305 млн манатов. Основным акционером является ООО AzMade Group. Парк также занимается строительством и установкой промышленных заводов на территории страны.

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Версия на азербайджанском языке “Zəyəm Texnologiyalar Parkı”nın zərəri 2 dəfədən çox artıb

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