Завтра в Баку заложат фундамент нового фармацевтического завода

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября при участии Азербайджанской инвестиционной компании и российской компании "Р-Фарм" в Промышленном парке Пираллахи будет заложен фундамент завода по производству лекарственных средств инвестиционной стоимостью 74 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев на VII Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку.

"Азербайджанская Karat Holding в этом году сдала в эксплуатацию в Ессентуках санаторно-курортный центр стоимостью 25 млн долларов. Azersun Holding построил в Краснодарской области консервный завод стоимостью 8 млн долларов и чайную фабрику стоимостью 3 млн долларов", – отметил министр.

Он заявил, что, наряду с этим, в Азербайджане действуют около 600 компаний с российским капиталом: “Компания Karvan-L реализовала проект строительства "Стальпрома" в Кабардино-Балкарии, спортивного центра “Анжи” в Дагестане стоимостью 1,5 млн долларов. Компания Matanat A приступила к строительству завода по производству сухих смесей стоимостью 33 млн долларов в Краснодарской области".