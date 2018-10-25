Завод по производству полиэтилена высокой плотности выпустит 50 тыс. тонн продукции в 2019 году

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Завод по производству полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer, запуск которого ожидается в этом году, прогнозирует производство 50 тыс. тонн продукции в 2019 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.

Согласно прогнозу, завод будет производить 108,5 тыс. тонн в 2020 году, 114,3 тыс. тонн в 2021 году и 120 тыс. тонн в 2022 году.

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год ожидается в декабре.