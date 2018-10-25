 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завод по производству полиэтилена высокой плотности выпустит 50 тыс. тонн продукции в 2019 году

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Завод по производству полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer, запуск которого ожидается в этом году, прогнозирует производство 50 тыс. тонн продукции в 2019 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.

    Согласно прогнозу, завод будет производить 108,5 тыс. тонн в 2020 году, 114,3 тыс. тонн в 2021 году и 120 тыс. тонн в 2022 году.

    Следует отметить, что ввод в эксплуатацию завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год ожидается в декабре.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi