Завод по производству полиэтилена высокой плотности будет запущен в декабре следующего года

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Завод по производству полиэтилена высокой плотности проекта SOCAR Polymer будет введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, полипропиленовый завод начнет производство в марте следующего года. Министр отметил, что имеются хорошие возможности для производства готовой продукции.

Сейчас к реализации проекта привлечены 1 500 работников, после запуска заводов работой будут обеспечены 300 человек, добавил он.