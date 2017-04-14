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    Завод по производству полиэтилена высокой плотности будет запущен в декабре следующего года

    Полипропиленовый завод начнет производство в марте следующего года© Report.az

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Завод по производству полиэтилена высокой плотности проекта SOCAR Polymer будет введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

    По его словам, полипропиленовый завод начнет производство в марте следующего года. Министр отметил, что имеются хорошие возможности для производства готовой продукции. 

    Сейчас к реализации проекта привлечены 1 500 работников, после запуска заводов работой будут обеспечены 300 человек, добавил он.

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