Запасы на месторождении золота в Азербайджане превышают предварительную оценку

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Запасы на золотом месторождении "Угур", открытом в прошлом году на территории Гедабекского района, превышают предварительную оценку. Как сообщает Report, эту информацию распространила британская компания Anglo-Asian Mining, специализирующаяся на добыче золота, серебра и меди в Азербайджане.

Отмечается, что оценка минеральных источников и минеральных ресурсов в соответствии со стандартами Объединенного комитета по запасам руды (JORC) превысила первоначальные ожидания.

Согласно последним оценкам, общие минеральные ресурсы составляют 199 тыс. унций золота и 1,049 млн унций серебра.

Напомним, что, по предварительным оценкам, запасы на месторождении "Угур" были рассчитаны в объеме 195 тыс. унций золота. Производство на месторождении планируется начать в сентябре. Первые работы по бурению верхних слоев почвы начались в конце июля. Ранее ожидалось, что добыча на месторождении начнется в IV квартале этого года.

Отметим, что информация об открытии месторождения "Угур" распространилась в октябре прошлого года. Месторождение находится в 3 км к северо-западу от завода по выщелачиванию Anglo-Asian Mining.