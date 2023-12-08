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ЗАО "Baku Steel Company" начинает сотрудничество с компанией "SAP SE" - мировым лидером в области цифровизации

ЗАО "Baku Steel Company" начинает сотрудничество с компанией "SAP SE" - мировым лидером в области цифровизации ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, сделала еще один значительный шаг в области централизованного управления и цифровизации всех процессов организация. Так, BSC подписала Меморандум о сотрудничестве с
Промышленность
8 декабря 2023 г. 11:30
ЗАО Baku Steel Company начинает сотрудничество с компанией SAP SE - мировым лидером в области цифровизации

ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, сделала еще один значительный шаг в области централизованного управления и цифровизации всех процессов организации. Так, BSC подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией "SAP SE", мировым лидером в этой области. Документ подписали главный директор ЗАО "Baku Steel Company" Камал Ибрагимов и главный операционный директор "SAP SE" по Центральной и Восточной Европе Игорь Курков.

BSC успешно завершил проект по обновлению и оценке бизнес-процессов по всей группе и в качестве следующего шага планирует внедрить комплексную систему SAP S/4HANA, новейшую систему ERP (Enterprise Resource Planning - Планирование Ресурсов Предприятия) компании "SAP SE". Эта система охватит все процессы финансов, закупок и снабжения, планирования производства, продаж, логистики, управления персоналом. Система нового поколения использует вычисления в своей оперативной памяти для обработки больших объемов данных, а также поддерживает передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение.

Следует отметить, что компания "SAP SE" (ранее называвшаяся "SAP"), основанная в 1972 году, превратилась из небольшого "стартапа" с 5 сотрудниками в транснациональную корпорацию со штаб-квартирой в Вальдорфе (Германия) со штатом больше 105 000 сотрудников в более чем 157 странах мира.

BSC планирует осуществить полную цифровизацию путем автоматизации сбора и передачи данных во всех производственных процессах с использованием ERP-системы.

Таким образом, постоянно развивающаяся компания BSC будет способствовать укреплению экономики Азербайджана путем применения передовой международной практики в сфере металлургии.

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Версия на азербайджанском языке "Baku Steel Company" QSC rəqəmsallaşma sahəsində dünya lideri olan “SAP SE” şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayır
Версия на английском языке Baku Steel Company CJSC cooperates with SAP SE, a world leader in the field of digitalization

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