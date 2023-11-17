ЗАО AzerGold представило золотую монету, посвященную 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

17 ноября Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" представило золотую монету "Величайшее наследие длиною в век", выпущенную в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

17 ноября Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" представило золотую монету "Величайшее наследие длиною в век", выпущенную в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Перед началом мероприятия руководство ЗАО "AzerGold" посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложило венок к его памятнику и с глубоким уважением почтило память выдающейся личности.

На презентации, организованной в Центре Гейдара Алиева, присутствовали официальные лица государства и правительства, депутаты, послы зарубежных стран, деятели культуры, представители неправительственных организаций, руководители средств массовой информации.

Выступая на церемонии с вступительной речью, председатель Правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов рассказал о беспрецедентных заслугах основателя современной Азербайджанской Республики общенационального лидера Гейдара Алиева перед нашим государством и народом, о политике, проводимой под руководством его достойного преемника президента Ильхама Алиева в направлении всестороннего развития нашей страны, подчеркнув, что новая продукция является выражением глубокого уважения и почтения светлой памяти великого лидера.

Председатель правления довел до сведения участников мероприятия, что монета, выпущенная в честь 100-летия Гейдара Алиева – гения, посвятившего всю свою жизнь Азербайджану, его независимости, устойчивому развитию и навсегда завоевавшему сердца нашего народа, отличается своей уникальностью.

Отметив, что золотая монета 999,9 пробы, отчеканенная в изысканном стиле с утонченными узорами, отличается от продукции, которую ЗАО выпускало ранее, З.Ибрагимов сказал, что юбилейная монета создана на основе технологии Smartminting, которая считается революционным нововведением в современной нумизматике. До внимания участников мероприятия было доведено, что с помощью этой технологии на монете с точностью отображаются необычные, сложные элементы дизайна, а также придается трехмерный рельеф.

В свою очередь, депутат, начальник Департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов сказал, что золотая монета, выпущенная ЗАО "AzerGold" в объявленном соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева "Годом Гейдара Алиева" 2023 году, – важный вклад в пропаганду богатого духовного наследия общенационального лидера, вписавшего свою подпись в историю золотыми буквами.

Отметим, что юбилейная монета весом в 1 унцию была выпущена в ограниченном количестве – 200 штук. На золотой монете изображен портрет великого лидера, а его цитата "Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец!" представлена в виде реальных звуковых волн, а также кодом Морзе.

Напомним, что впервые ЗАО "AzerGold" выпустило золотые и серебряные монеты для местного розничного рынка в 2018 году. Коллекции золотых и серебряных монет различных дизайнов, пропагандирующие историю, искусство, культурное наследие Азербайджана, – это уникальный выбор в качестве подарка, а также выгодный инвестиционный вклад, который можно обменять на национальную валюту в любое время.