ЗАО Azer Gold выплатил налоги на сумму 10,5 млн манатов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На данный момент ЗАО Azer Gold успешно продолжает добычу на месторождении Човдар.

Как сообщили Report в компании, в результате успешной эксплуатации этого месторождения открыто 319 постоянных рабочих мест, в 2018-м году выплачены налоги на сумму 10 523 220 манатов.

По информации, в этом году запланировано завершение разработки документа по технико-экономическому обоснованию подземной фазы эксплуатации месторождения Човдар.

Кроме этого, приоритетными задачами являются проведение буровых работ и соответствующих исследований на месторождении Филизчай, перспективных участках Агйохуш, Тюлаллар и Ортакенд-Ханага.

Наравне c внесением ощутимого вклада в развитие ненефтяного сектора и социально-экономического развития регионов, запланированная со стороны ЗАО Azer Gold деятельность создаст благоприятные условия для долгосрочного и комплексного развития горной промышленности.