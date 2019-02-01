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    ЗАО Azer Gold выплатил налоги на сумму 10,5 млн манатов

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На данный момент  ЗАО Azer Gold успешно продолжает добычу на месторождении Човдар.

    Как сообщили Report в компании, в результате успешной эксплуатации этого месторождения открыто 319 постоянных рабочих мест, в 2018-м году выплачены налоги на сумму 10 523 220 манатов. 

    По информации, в этом году запланировано завершение разработки документа по технико-экономическому обоснованию подземной фазы эксплуатации месторождения Човдар. 

    Кроме этого, приоритетными задачами являются проведение буровых работ и соответствующих исследований на месторождении Филизчай, перспективных участках Агйохуш, Тюлаллар и Ортакенд-Ханага. 

    Наравне c внесением ощутимого вклада в развитие ненефтяного сектора и социально-экономического развития регионов, запланированная со стороны ЗАО Azer Gold деятельность создаст благоприятные условия для долгосрочного и комплексного развития горной промышленности.

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