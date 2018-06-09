Замминистра: В первом квартале этого года ВВП вырос в 1,2 раза

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "В первом квартале 2018 года внутренний валовый продукт в стране вырос в 1,2 раза".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку саммите Альянса европейских консерваторов и реформаторов заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, это результат проводимой экономической политики:

"Сегодня основное внимание направлено на экспорт, ненефтяной сектор. В первом квартале текущего года экспорт вырос на 16%, экспорт ненефтяной сферы – на 19,3%. Мы продолжим эту политику".