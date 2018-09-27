Замминистра: Промышленность и энергетика - важные компоненты сотрудничества Азербайджана и России

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Тесные контакты президентов Азербайджана и России придают импульс развитию двусторонних отношений".

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на круглом столе "Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества" в рамках IX Межрегионального азербайджано-российского форума в Баку.

"Президенты играют важную роль в развитии политических, экономических, гуманитарных связей между нашими странами. Недавний визит Ильхама Алиева в Россию придал импульс развитию двусторонних отношений, обозначил приоритеты в перспективе",- заявил он.

Он отметил, что промышленность и энергетика являются важными компонентами нашего сотрудничества.

В свою очередь, председатель Российско-азербайджанского делового совета при Торгово-Промышленной палате России Алексей Репик отметил, что исторические сложившиеся экономические связи между двумя странами открывают широкие возможности для более глубокого сотрудничества.

"У нас хороший задел, исторический, еще со времен Советского Союза. Азербайджанские специалисты сделали многое для развития нефтяного сектора Союза. Мы все знаем, понимаем, помним, чувствуем. У нас есть над чем работать.",- подчеркнул он.