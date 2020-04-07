Замминистра экономики: В промышленных парках Азербайджана нет сокращений

© Report https://report.az/storage/news/640e1ed0dd5490de829abc37151158ad/e6819924-6e2f-4dfc-b015-884b8a764c86_292.jpg

На предприятиях, расположенных на территории промышленных парков Азербайджана, не сокращают работников.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров в ходе инфотура, организованного на предприятие по производству медицинских масок в Сумгайытском химико-промышленном парке.

"Резиденты промышленных парков обеспечивают занятость работников. Наряду с Сумгайытским, это относится и к другим промышленным паркам", - отметил он.

По словам замминистра, коронавирусная пандемия создала очень серьезные проблемы для экономики и населения во всем мире: "Для улучшения экономического положения граждан и оказания поддержки экономическим субъектам по поручению президента выделен 1 миллиард манатов. Проведенные оценки показали, что этих средств недостаточно. Ожидается увеличение суммы до 2,5 млрд манатов".