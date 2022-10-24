Закир Ибрагимов: Зависимость от бюджета по проектам золотодобычи полностью устранена

Зависимость от государственного бюджета по проектам золотодобычи, реализуемым ЗАО "AzerGold", полностью устранена.

Зависимость от государственного бюджета по проектам золотодобычи, реализуемым ЗАО "AzerGold", полностью устранена.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, об этом председатель совета директоров AzerGold Закир Ибрагимов заявил на встрече с делегацией во главе с министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешевым.

На встрече Закир Ибрагимов подчеркнул, что дружба и братские отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне и заявил о готовности к взаимному сотрудничеству и обмену опытом.

З. Ибрагимов сообщил, что ЗАО, начавшее добычу драгоценных металлов с месторождения «Човдар» в 2017 году, добилось больших успехов в области подготовки к эксплуатации новых месторождений руд цветных и черных металлов. Он особо отметил, что успешно эксплуатируется золоторудное месторождение «Агйокуш-2», входящее в группу золоторудных месторождений «Агйокуш», а также золоторудное месторождение «Марах». Ибрагимов довел до сведения участников совещания, что полностью устранена зависимость от государственного финансирования проекты по золотодобыче, а к 2025 году планируется полное устранение зависимости от госфинансирования месторождений цветных металлов.

Председатель правления сообщил, что на базе месторождения «Човдар» создан комплексный районный перерабатывающий участок для добываемых на вышеуказанном и других близлежащих месторождениях. Он также проинформировал о готовящихся к эксплуатации новых месторождениях цветных и черных металлов, а также полиметаллическом месторождении "Филизчай". Отмечалось, что AzerGold планирует в 2025 году в пилотном режиме начать добычу на "Филизчае", одном из крупнейших полиметаллических месторождений региона и Европы, а в последующие годы запустить перерабатывающий завод в промышленных масштабах.

З. Ибрагимов проинформировал казахстанскую делегацию о проводимых со стороны ЗАО геологических исследованиях на очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов территориях Кельбаджарского района, освобожденного в результате победы, достигнутой нашей армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Было доведено до сведения, что заминированные территории и не предоставление карты мин, являются препятствием для проведения более масштабных мероприятий в этом районе. Подчеркнуто, что после полной очистки района от мин и неразорвавшихся боеприпасов будут начаты полномасштабные геологоразведочные работы.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Берекешев заявил о больших возможностях для сотрудничества в горнодобывающей отрасли между двумя странами. Он подчеркнул, что Казахстан является одним из мировых лидеров по запасам полезных ископаемых. Отметил также о создании единой платформы «Казнедра», которая включает в себя работы по цифровизации геологических данных периода советских времен и свяжет все существующие информационные системы. По его словам, новая платформа предоставит инвесторам доступ к геологической информации и интерактивным картам Казахстана в режиме онлайн.

З. Ибрагимов заявил о готовности к сотрудничеству и обмену взаимным опытом в этом направлении и подчеркнул, что несколько лет назад был дан старт и успешно завершен проект по обновлению информационного архива существующих месторождений руд цветных и черных металлов Азербайджана. При активном содействии Министерства экологии и природных ресурсов собранные данные о геологоразведочных работах, проведенных в советское время, были цифровизированы, а по каждому месторождению создана электронная база данных в соответствии с международными стандартами в рамках сотрудничества с международными консультантами. Выполненные работы помогут более экономично и экологично управлять месторождениями, цифровизация геологических данных повысит привлекательность металлургии для иностранных инвесторов. Также, цифровизация способствует эффективному определению приоритетов разработки месторождений с учетом экономической выгоды на последующих этапах.

Сериккали Берекешев сообщил о готовности к взаимным инвестициям в новые рудники, а также сотрудничеству в сфере геологоразведки. Стороны обменялись идеями о совместных действиях и инициативах по обмену опытом, а также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.