Закир Ибрагимов: Участок "Тутхун" окажет положительное влияние на развитие Восточного Зангезура

Начатые ЗАО AzerGold в прошлом году предварительные исследовательские работы на перспективной структуре "Тутхун” в будущем окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Кельбаджара, но и Восточно-Зангезурского экономического р

Начатые ЗАО AzerGold в прошлом году предварительные исследовательские работы на перспективной структуре "Тутхун” в будущем окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Кельбаджара, но и Восточно-Зангезурского экономического района в целом.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления организации Закир Ибрагимов.

По его словам, потенциал запасов цветных металлов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сыграет большую роль в дальнейшем развитии этой сферы.

Ибрагимов подчеркнул, что компания и на последующих этапах будет поддерживать единую политику, проводимую государством в этом направлении.