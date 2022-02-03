О нас
Report Georgia
Аудио новости

Закир Ибрагимов: Участок "Тутхун" окажет положительное влияние на развитие Восточного Зангезура

Закир Ибрагимов: Участок "Тутхун" окажет положительное влияние на развитие Восточного Зангезура Начатые ЗАО AzerGold в прошлом году предварительные исследовательские работы на перспективной структуре "Тутхун” в будущем окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Кельбаджара, но и Восточно-Зангезурского экономического р
Промышленность
3 февраля 2022 г. 17:28
Закир Ибрагимов: Участок Тутхун окажет положительное влияние на развитие Восточного Зангезура

Начатые ЗАО AzerGold в прошлом году предварительные исследовательские работы на перспективной структуре "Тутхун” в будущем окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Кельбаджара, но и Восточно-Зангезурского экономического района в целом.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления организации Закир Ибрагимов.

По его словам, потенциал запасов цветных металлов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сыграет большую роль в дальнейшем развитии этой сферы.

Ибрагимов подчеркнул, что компания и на последующих этапах будет поддерживать единую политику, проводимую государством в этом направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: “Tutxun” sahəsi Şərqi Zəngəzurun inkişafına müsbət təsir edəcək"

Самое важное

Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
3 февраля 2022 г. 16:37
Обнародован перечень арестованного имущества экс-начальника Госслужбы
Обнародован перечень арестованного имущества экс-начальника Госслужбы
3 февраля 2022 г. 16:20
Керим Шукюров: Историческое название Исмаилия должно быть восстановлено
Керим Шукюров: Историческое название "Исмаилия" должно быть восстановлено
3 февраля 2022 г. 15:49
Создана рабочая группа по восстановлению албанских религиозных храмов
Создана рабочая группа по восстановлению албанских религиозных храмов
3 февраля 2022 г. 15:47
В Евлахе при невыясненных обстоятельствах умер пограничник
В Евлахе при невыясненных обстоятельствах умер пограничник
3 февраля 2022 г. 14:53
В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов
В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов
3 февраля 2022 г. 12:01
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
2 февраля 2022 г. 17:51
ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
2 февраля 2022 г. 14:55
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
2 февраля 2022 г. 00:51
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
1 февраля 2022 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi