Закир Ибрагимов рассказал о проблемах ювелирной промышленности

Для решения всех этих проблем Министерством экономики была создана рабочая группа

ЗАО AzerGold в прошлом году активно участвовало в проектах, связанных с развитием ювелирной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, 18 февраля 2020 года по инициативе и при участии руководства Министерства экономики, Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой службы, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и AzerGold была проведена встреча с предпринимателями на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности", на повестку дня был вынесен ряд проблем, тормозящих развитие ювелирной промышленности:

"В ходе встречи Министерство экономики и другие ведомства обсудили альтернативные пути на ювелирном рынке, а именно, контрабанду, уклонение от налогов и пр. Отмечено, что в таких странах как Китай, Индия, Италия и Турция, имеющих богатый опыт в этой области, наценка на себестоимость сырья, золота, драгоценных камней и готовых изделий (включая НДС и другие пошлины) составляет около 0-24%, а у нас в среднем 42%. Это побуждает участников рынка добывать сырье незаконными способами и производить его альтернативными способами, реализовывать таким же образом и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов и сборов. В то же время, несмотря на наличие современных и инновационных механизмов контроля качества в мире, отсутствие систем контроля качества в стоимостной цепочке местной ювелирной промышленности привело к экономическим потерям и нарушению прав поставщиков и покупателей".

З. Ибрагимов отметил, что для решения всех этих проблем Министерством экономики была создана рабочая группа: "Предложения, подготовленные в рамках деятельности рабочей группы, направлены на стимулирование ювелирной промышленности в рамках существующей фискальной политики, оптимизацию таможенных пошлин, в том числе акцизов и налога на добавленную стоимость, внедрение механизма контроля за оборотом и качеством продукции, формирование механизмов финансирования и стимулирования".