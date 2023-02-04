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ЗАО AzerGold уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре

ЗАО AzerGold уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре Вызывает беспокойство отсутствие возможности для законной деятельности специалистов на незаконно эксплуатируемых месторождениях на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворцев.
Промышленность
4 февраля 2023 г. 11:18
ЗАО AzerGold уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре

Вызывает беспокойство отсутствие возможности для законной деятельности специалистов на незаконно эксплуатируемых месторождениях на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО AzerGold, об этом председатель правления структуры Закир Ибрагимов сказал на совещании, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Отметив, что ЗАО AzerGold с начала своей деятельности уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре, З.Ибрагимов сказал, что ЗАО продолжает совместную деятельность с соответствующими государственными структурами, чтобы дать правовую оценку действиям Армении и некоторых европейских компаний.

Напомнив, что с целью проведения расследования, инвентаризации имущества и экологического мониторинга месторождений на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев, и где проводится незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, в декабре прошлого года была направлена мониторинговая группа, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold, председатель правления рассказал о создании искусственных барьеров для указанного визита, а также отсутствии возможности для законной деятельности специалистов, что вызывает беспокойство.

Он также подчеркнул, что экоактивисты демонстрируют высокую стойкость, истинную гражданскую позицию в ходе акций протеста, которые продолжаются около двух месяцев на дороге Лачин-Ханкенди.

На совещании была представлена подробная информация о поэтапных поисках, проводимых геологоразведочной группой Общества с июня 2022 года на участке проявления благородных металлов "Тутхун", расположенном на административной территории Кельбаджарского района. Было отмечено, что геологами выполнен первый этап наземных активных поисково-разведочных работ на участках бассейна реки Тутхун, очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов, и, несмотря на то, что здесь впервые в Кавказском регионе были использованы неинвазивные гиперспектральные спутниковые снимки, считающиеся инновационными методами поиска, скорость поисково-разведочных работ ниже, чем скорость аналогичных работ, проводимых в других регионах страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir İbrahimov: “Mütəxəssislərin qanuni fəaliyyətinə imkan yaradılmaması narahatlıq doğurur”

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