Закир Ибрагимов: AzerGold заработал на экспорте более 280 млн манатов - ИНТЕРВЬЮ

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов дал интервью информационному агентству Report:

- AzerGold является одной из ведущих компаний по экспортным операциям в ненефтяном секторе. Каковы на сегодняшний день общие объемы экспорта и прибыли от экспортных операций? В каком объеме запланирован экспорт в этом году?

- ЗАО AzerGold начало добычу на месторождении "Човдар" со второй половины 2016 года. Для продажи драгоценных металлов на международных рынках требуется прохождение соответствующих юридических процедур. В 2017 году AzerGold успешно прошел многочисленные аудиторские и проверочные процедуры, получив положительные отзывы от международных аффинажных компаний, и в апреле 2017 года подписал договор со всемирно известной швейцарской компанией Argor-Heraeus, которая предложила более выгодные коммерческие условия, и начала осуществлять экспорт золота и серебра с месторождения "Човдар". С апреля 2017 года по сегодняшний день доходы от экспорта и продажи на международных рынках 128 тыс. унций золота и 194 тыс. унций серебра превысил 280 млн манатов. Отмечу, что в этом году планируется экспортировать 55 тыс. унций золота, из них уже экспортировано 23 тыс. унций.

- Сколько всего унций добыто с месторождения "Човдар" на сегодняшний день? Сколько из них пришлось на этот год?

- Зарегистрированная в августе 2016 года компания AzerGold в короткие сроки сформировала корпоративную структуру, материально-техническую базу и персонал. В результате различных ремонтно-строительных работ была восстановлена, оптимизирована деятельность рудника, производство переведено на 24-часовой режим, улучшены условия труда работников. До 30 июня AzerGold добыл 103 382 унции золота и 173 180 унций серебра с месторождения "Човдар". С 1 января по 30 июня 2019 года добыто 23 710 унций золота и 43 904 унции серебра. Добыча золота за отчетный период увеличилась на 21%, серебра - на 33% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

- Какие работы осуществляются по подготовке к подземной эксплуатации сульфидных руд глубоких горизонтов месторождения "Човдар"? В каком объеме оцениваются эти запасы?

- Сейчас проводятся соответствующие работы по подготовке к подземной эксплуатации сульфидных руд глубоких горизонтов месторождения "Човдар". Технико-экономическое обоснование проекта будет завершено в этом году известной международной консалтинговой компанией Micon International. По предварительным оценкам, годовой объем добычи руды составит около 50 тыс. унций золота в течение 6 лет.

- Когда начнется освоение месторождения "Филизчай", обладающего большими запасами? Какие работы проводятся на данном месторождении? В каком объеме оцениваются запасы?

- Месторождение "Филизчай", имеющее по объему ресурсов стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для Европы, входит в первую десятку полиметаллических месторождений мира. Документ по предварительному технико-экономическому обоснованию месторождения уже готов. После завершения геологоразведочных работ начнется разработка итогового документа по технико-экономическому обоснованию. Согласно текущей оценке, в результате 27-летней эксплуатации месторождения и добычи меди, серебра, цинка и свинца в экономику страны поступит более 7 млрд манатов.

- Каковы планы по производству слитков и монет в Азербайджане? Осуществляются ли в настоящее время продажи?

- Золотые и серебряные монеты и слитки, производимые ЗАО AzerGold, наряду с продвижением бренда Made in Azerbaijan, являются уникальным проектом для нашей независимой страны. AzerGold предлагает продукцию 999,9 пробы. Наша продукция, имеющая международные сертификаты качества, представлена примерно в 10 ювелирных магазинах. На золотых и серебряных монетах изображены Центр Гейдара Алиева, узоры карабахского ковра Челеби и наскальных рисунков Гобустана. В будущем на них будут изображения различных исторических событий, архитектурных и исторических памятников, образцов национального искусства. Напомню, что в связи с предстоящим в Баку Летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем по заказу Министерства по делам молодежи и спорта AzerGold произвел серебряные монеты 999.9 пробы с изображением лого фестиваля.

- Расскажите о геологоразведочных работах. В настоящее время в каких областях они ведутся? Что сделано в этом направлении и каковы планы на будущее?

- В целях увеличения запасов подземных (сульфидных) руд в 2018 году ЗАО AzerGold выполнено до 17 тыс. метров буровых работ на месторождении "Човдар" в Дашкасанском районе, открытом в прошлом году участке "Агйохуш", золотоносном участке "Тюлаллар", расположенном на территории Гёйгёльского района, золото-медном участке "Ортакенд-Ханага" на территории Нахчыванской АР. В то же время проведены металлургические, лабораторные, геотехнические и гидрологические исследования, подготовлен документ по предварительному технико-экономическому обоснованию на полиметаллическом месторождении "Филизчай".

В этом году планируется провести 40 тыс. метров буровых работ на месторождениях "Филизчай", "Агйохуш", "Тюлаллар" и "Човдар". Подтверждение запасов месторождений "Тюлаллар" и "Агйохуш", расположенных вблизи месторождения "Човдар", создаст условия для переработки руды с этих месторождений на Човдарском участке по переработке руды, что еще больше снизит себестоимость производства драгоценных металлов ЗАО AzerGold.

- Каковы запасы на сегодняшний день с учетом выявленных объемов?

- ЗАО AzerGold ведет геологоразведочные работы с 2016 года. По итогам 2018 года, запасы цветных и драгоценных металлов на месторождениях и участках, находящихся в пользовании AzerGold, утверждены в соответствии с международными стандартами оценки. По сравнению с 2016 годом они увеличились в 20 раз – до 4 млн унций в золотом эквиваленте. После завершения технико-экономического обоснования подземной (сульфидной) фазы месторождения "Човдар", а также месторождений "Агйохуш", "Тюлаллар" и "Филизчай" мы сможем более точно оценить возросший объем запасов.