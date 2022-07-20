Южнокорейская компания может вложиться в металлургическую промышленность Азербайджана

В Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с представителями Корейского агентства содействия торговле и инвестициям и компании Lemon Metal.
Об этом Report сообщили в AZPROMO.
На встрече состоялся обмен мнениями по расширению двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере, была представлена информация о благоприятном инвестиционном климате, созданном в нашей стране. Представители компании Lemon Metal выразили заинтересованность в инвестировании в сферу производства алюминиевых изделий в нашей стране.