Южнокорейская компания может вложиться в металлургическую промышленность Азербайджана

В Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с представителями Корейского агентства содействия торговле и инвестициям и компании Lemon Metal.

В Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с представителями Корейского агентства содействия торговле и инвестициям и компании Lemon Metal.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере, была представлена информация о благоприятном инвестиционном климате, созданном в нашей стране. Представители компании Lemon Metal выразили заинтересованность в инвестировании в сферу производства алюминиевых изделий в нашей стране.