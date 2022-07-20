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Южнокорейская компания может вложиться в металлургическую промышленность Азербайджана

Южнокорейская компания может вложиться в металлургическую промышленность Азербайджана В Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с представителями Корейского агентства содействия торговле и инвестициям и компании Lemon Metal.
Промышленность
20 июля 2022 г. 10:51
Южнокорейская компания может вложиться в металлургическую промышленность Азербайджана

В Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с представителями Корейского агентства содействия торговле и инвестициям и компании Lemon Metal.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере, была представлена информация о благоприятном инвестиционном климате, созданном в нашей стране. Представители компании Lemon Metal выразили заинтересованность в инвестировании в сферу производства алюминиевых изделий в нашей стране.

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Версия на английском языке South Korean company may invest in Azerbaijan's metallurgical industry
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya şirkəti Azərbaycanın metallurgiya sənayesinə pul qoya bilər

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