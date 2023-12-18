Японский металлургический гигант объявил о покупке своего конкурента

Одна из крупнейших металлургических компаний мира, японская Nippon Steel Corporation, объявила о покупке своего конкурента — американской US Steel.

Одна из крупнейших металлургических компаний мира, японская Nippon Steel Corporation, объявила о покупке своего конкурента — американской US Steel.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", общая сумма сделки с учетом долговых обязательств US Steel составляет $14,9 млрд.

Эксперты полагают, что эта сделка выгодна для американской компании, которая последнее время переживает непростые времена и уже начала искать для себя покупателя. Однако и для японской компании эта сделка является хорошим способом закрепиться на североамериканском рынке в условиях растущей конкуренции со стороны китайских, корейских и индийских металлургических компаний.

В заявлении Nippon Steel Corporations (NSC) говорится, что за акции US Steel будет заплачено свободными денежными средствами по $55 за акцию. С учетом долга американской компании общая сумма сделки, которая уже получила одобрение советов директоров обеих компаний, составит $14,9 млрд.