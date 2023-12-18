О нас

Японский металлургический гигант объявил о покупке своего конкурента

Японский металлургический гигант объявил о покупке своего конкурента Одна из крупнейших металлургических компаний мира, японская Nippon Steel Corporation, объявила о покупке своего конкурента — американской US Steel.
Промышленность
18 декабря 2023 г. 19:33
Японский металлургический гигант объявил о покупке своего конкурента

Одна из крупнейших металлургических компаний мира, японская Nippon Steel Corporation, объявила о покупке своего конкурента — американской US Steel.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", общая сумма сделки с учетом долговых обязательств US Steel составляет $14,9 млрд.

Эксперты полагают, что эта сделка выгодна для американской компании, которая последнее время переживает непростые времена и уже начала искать для себя покупателя. Однако и для японской компании эта сделка является хорошим способом закрепиться на североамериканском рынке в условиях растущей конкуренции со стороны китайских, корейских и индийских металлургических компаний.

В заявлении Nippon Steel Corporations (NSC) говорится, что за акции US Steel будет заплачено свободными денежными средствами по $55 за акцию. С учетом долга американской компании общая сумма сделки, которая уже получила одобрение советов директоров обеих компаний, составит $14,9 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi