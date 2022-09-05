Японские компании могут инвестировать в промзоны Азербайджана

Сегодня делегация в составе представителей японских компаний во главе с президентом компании ITOCHI Oil Exploration Co. Ltd. Такуми Хирага обсудила возможности инвестирования в промышленные зоны Азербайджана и вопросы сотрудничества с Агентством по развит

Сегодня делегация в составе представителей японских компаний во главе с президентом компании ITOCHI Oil Exploration Co. Ltd. Такуми Хирага обсудила возможности инвестирования в промышленные зоны Азербайджана и вопросы сотрудничества с Агентством по развитию экономических зон.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Делегация посетила находящийся в ведении агентства Сумгайытский химический промышленный парк.

Представители компании были проинформированы о действующих в стране промышленных зонах, о созданных для предпринимателей благоприятных инвестиционных условиях, о применяемых налоговых и таможенных льготах, о производимой в промышленных зонах продукции. На встрече обсуждались инвестиции японских компаний в промышленные зоны, возможности экспорта продукции, произведенной в промышленных зонах.

Затем японская делегация ознакомилась с проводимой в Сумгайытском химическом промышленном парке работой и производственным процессом на заводах кабельного и электротехнического оборудования резидента парка ООО STP.