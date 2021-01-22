Япония может инвестировать в горнодобывающую промышленность Азербайджана

Сегодня председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Джуничи Вада

Сегодня председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Джуничи Вада.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, председатель пожелал послу успехов в дипломатической деятельности. Выразив удовлетворение началом деятельности в нашей стране, дипломат отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-японских экономических отношений, в частности для налаживания сотрудничества в горнодобывающей сфере.

З. Ибрагимов рассказал о достижениях AzerGold, стратегических планах общества и работе, проводимой в направлении повышения экономической эффективности в горнодобывающем секторе.

Говоря о деятельности японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC), посол Джуничи Вада отметил, что компания специализируется на поставках цветных металлов и минеральных ресурсов, помимо нефти и природного газа, и успешно представляет Японию в этом секторе.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о потенциальных перспективах сотрудничества с указанной компанией, обмен опытом, привлечение инвестиций в горнодобывающую промышленность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.